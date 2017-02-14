У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих

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Місце вибуху

Серед причин вибуху, розглядають витік газу

У Києві на вулиці Короленківська на тротуарі прогримів сильний вибух, уламки асфальту злетіли на чотири метри вгору. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Очевидці розповідають, що коли двоє чоловіків йшли по тротуару, під землею стався вибух. З-під землі вилетів стовп вогню.

У пішоходів, які опинилися в епіцентрі події, обгорів одяг. Один з чоловіків отримав опіки обличчя.

Чоловіки самостійно загасили на собі вогонь і побігли до найближчої аптеки.

Зараз на місці працює аварійна газова служба, «Київенерго» і правоохоронці. Серед причин вибуху, розглядають витік газу. Зараз цю версію перевіряє служба газу.

Ще одна версія, поки остаточно не підтверджена, - стався вибух високовольтних кабелів, які перебувають під землею.

Наслідки вибуху могли бути дуже трагічними, так як в п'яти метрах від епіцентру вибуху знаходиться газова підстанція.