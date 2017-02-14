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    У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих

    • Сьогодні, 15:23
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    Місце вибуху
    Місце вибуху

    Серед причин вибуху, розглядають витік газу

    У Києві на вулиці Короленківська на тротуарі прогримів сильний вибух, уламки асфальту злетіли на чотири метри вгору. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Очевидці розповідають, що коли двоє чоловіків йшли по тротуару, під землею стався вибух. З-під землі вилетів стовп вогню.

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    У пішоходів, які опинилися в епіцентрі події, обгорів одяг. Один з чоловіків отримав опіки обличчя.

    Чоловіки самостійно загасили на собі вогонь і побігли до найближчої аптеки.

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    У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих
    У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих
    У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих
    У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих
    У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих
    У Києві стався підземний вибух: стовп вогню ледь не спалив перехожих

    Зараз на місці працює аварійна газова служба, «Київенерго» і правоохоронці. Серед причин вибуху, розглядають витік газу. Зараз цю версію перевіряє служба газу.

    Ще одна версія, поки остаточно не підтверджена, - стався вибух високовольтних кабелів, які перебувають під землею.

    Наслідки вибуху могли бути дуже трагічними, так як в п'яти метрах від епіцентру вибуху знаходиться газова підстанція.

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