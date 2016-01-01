У банках окупованого Криму Умеров заблокований як «екстреміст»

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Ільмі Умеров

Умеров не може оплатити призначений йому кримським судом штраф

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров не зміг оплатити призначений йому кримським судом штраф, бо в банківській програмі він заблокований як «екстреміст». Про це Умеров написав 29 грудня в Фейсбуці.

«9 листопада так званий Верховний суд Криму підтвердив рішення Бахчисарайського райсуду про визнання мене винним у скоєнні адміністративного правопорушення і присудив штраф. Я прийшов до банку власною персоною, але це не допомогло. Співробітники банку, порадившись зі своїм начальством, вибачаючись, розповіли мені, що будь-які банківські операції від мого імені неможливі: так як Ільмі Умеров заблокований у програмі як «екстреміст». Добре, що я не користуюся послугами банків окупованого Криму, але в цьому випадку це їхній штраф, і як його віддавати, я не знаю. Термін до 9 січня», – написав Умеров.

Нагадаємо, 26 вересня вісьмох членів Меджлісу, які перебувають у Криму, зокрема, й Ільмі Умерова, викликали до центру «Е» (управління з протидії екстремізму – КР), де на них склали адміністративні протоколи за участь у «заборонених зборах».

Умерову пред'явили звинувачення за ч 1. ст 20.28 КОАП Росії «Організація діяльності суспільного чи релігійного об'єднання, щодо якого ухвалено рішення про призупинення його діяльності».

28 вересня за участь у зборах Ільмі Умерову присудили штраф.

Джерело: Крим.Реалії