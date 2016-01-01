В окупованому Криму суд продовжив арешт «диверсанту» Сулейманову

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Редван Сулейманов

Арешт продовжено до 30 січня 2017 року

У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя відбулося засідання щодо продовження арешту затриманому влітку в Криму так званому «диверсанту» Редвану Сулейманову. Термін утримання в СІЗО суддя продовжив до 30 січня 2017 року, про це в Фейсбуці повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Редвану Сулейманову, заарештованому ФСБ цього року «диверсанту», суд безпідставно продовжив арешт до 30 січня 2017 року. ФСБ стверджує, що Сулейманов завдав Росії, в тому числі й ФСБ, збитку в розмірі понад чотири мільйони рублів», – вказав адвокат.

Обвинувачений в участі в «українській диверсійній групі» Редван Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському Слідчому ізоляторі, у його справі триває слідство.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала російським медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку до його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й аеропорті місце для закладення вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», що нібито готували теракти на півострові. Цьому передували триденні блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в'їзду й виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви й називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Джерело: Крим.Реалії