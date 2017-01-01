У Барселоні 160 тис. людей вийшли на мітинг на підтримку біженців

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Учасники акції вимагали, щоб уряд виконав свою обіцянку прийняти в Іспанію 17 тис. біженців за два роки

У Барселоні близько 160 тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою до уряду допускати на територію Іспанії більшу кількість біженців із уражених війнами регіонів, повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням, учасники акції тримали в руках плакати і банери, більшість із яких були написані каталонською мовою. Люди звинувачували уряд у затягуванні вирішення міграційного питання.

За їхніми словами, урядовці не виконали свою обіцянку, зроблену в 2015 році, прийняти в Іспанію 17 тис. біженців за два роки. З 2015 року Іспанія прийняла лише 1,1 тис. біженців.

Учасники акції пройшли ходою з центру Барселони до середземноморського узбережжя. Мітинг підтримала і мер Барселони Ада Колау, яка є ключовим учасником кампанії за те, щоб уряд приймав більше біженців.

Як зазначає видання, Іспанія одна з багатьох країн, яка досі не виконала взяті на себе зобов’язання з прийому біженців. Винятком стала лише Німеччина, яка в 2015 дозволила в’їзд 890 тис. шукачів притулку, в 2016-му – 280 тисячам.