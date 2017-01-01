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    У Болгарії пройшла інавгурація президента, який «прославився» заявою про Крим

    • Сьогодні, 16:50
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    Румен Радев
    Румен Радев

    Румен Радев переміг на виборах у листопаді 2016 року

    У Софії пройшла інавгурація президента Болгарії Румена Радева, який переміг на виборах у листопаді 2016 року.

    Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

    «Сьогоднішня церемонія має глибокий сенс: надія на зміну, яка чекає всіх нас. Я хочу подякувати президенту Плевнелієву та всім президентам до нього, за їх зусилля щодо побудови демократичної Болгарії», - сказав Радев під час церемонії.

    Він також заявив, що буде працювати з партнерами Болгарії для активізації європейської інтеграції, проте одночасно буде «відстоювати права та гідність свого народу».

    Одним з перших завдань нового президента є розпуск парламенту, призначення тимчасової адміністрації й дострокових виборів.

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    Зазначимо, що соціаліст Радев неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій, запроваджених ЄС.

    Радев раніше заявляв про те, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

    Раніше повідомлялося, що Плевнелієв, який сьогодні залишає свою посаду, закликав свого наступника Румена Радева засудити анексію Росією українського Криму і продемонструвати пронатовську і проєвропейську позицію Болгарії.

    Нагадаємо, що на виборах президента Болгарії у листопаді 2016 року переміг кандидат від Соціалістичної партії генерал Румен Радев.

    Джерело: Європейська правда

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    Крим Росія Болгарія
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