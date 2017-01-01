У Болгарії пройшла інавгурація президента, який «прославився» заявою про Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Румен Радев

Румен Радев переміг на виборах у листопаді 2016 року

У Софії пройшла інавгурація президента Болгарії Румена Радева, який переміг на виборах у листопаді 2016 року.

Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

«Сьогоднішня церемонія має глибокий сенс: надія на зміну, яка чекає всіх нас. Я хочу подякувати президенту Плевнелієву та всім президентам до нього, за їх зусилля щодо побудови демократичної Болгарії», - сказав Радев під час церемонії.

Він також заявив, що буде працювати з партнерами Болгарії для активізації європейської інтеграції, проте одночасно буде «відстоювати права та гідність свого народу».

Одним з перших завдань нового президента є розпуск парламенту, призначення тимчасової адміністрації й дострокових виборів.

Зазначимо, що соціаліст Радев неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій, запроваджених ЄС.

Радев раніше заявляв про те, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Раніше повідомлялося, що Плевнелієв, який сьогодні залишає свою посаду, закликав свого наступника Румена Радева засудити анексію Росією українського Криму і продемонструвати пронатовську і проєвропейську позицію Болгарії.

Нагадаємо, що на виборах президента Болгарії у листопаді 2016 року переміг кандидат від Соціалістичної партії генерал Румен Радев.

Джерело: Європейська правда