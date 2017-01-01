У бойовиків безлад: із зенітної установки збили свій безпілотник
- Сьогодні, 11:29
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У бойовиків спостерігається низька організація взаємодії
Бойовики на Донбасі продовжують втрачати озброєння та військову техніку у зв’язку з низькою організацією взаємодії та неузгодженістю дій підрозділів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає «Главком».
Так, у середу, 26 квітня, бойовики обстріляли свій же безпілотний летальний апарат.
«26 квітня ц.р. розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2 з передових позицій 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) обстріляно безпілотний літальний апарат російського виробництва «Орлан-10» зі складу окремої роти безпілотних літальних апаратів 2 АК ЗС РФ», - інформує українська розвідка.
ГУР також повідомило, що російське окупаційне командування у рамках мобілізаційних заходів проводить заняття з бойової підготовки із військовозобов’язаними, насамперед з бюджетних організацій «ЛНР/ДНР».
Крім того, російські війська на Донбасі під прикриттям приготувань до параду 9 Травня на окупованих територіях здійснюють приховану передислокацію та посилення передових позицій.