У бойовиків на Донбасі «їде дах»: терорист розстріляв групу мирних жителів

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Проросійські бойовики

Військовослужбовець «армії ЛНР» причину своїх дій пояснити не зміг і був направлений для обстеження до лікувального закладу

У середу, 24 травня, бойовик «ЛНР» обстріляв з вогнепальної зброї обстріляв групу цивільних осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Через неукомплектованість підрозділів суттєво зросло фізичне навантаження на особовий склад, що призводить до психічних розладів», - зазначають у ГУР.

«24 травня ц.р. військовослужбовець 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК з вогнепальної зброї обстріляв групу цивільних осіб, двох з яких було поранено. Військовослужбовець причину своїх дій пояснити не зміг і був направлений для обстеження до лікувального закладу», - повідомляє українська розвідка.

Як повідомлялося, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.