  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У бойовиків на Донбасі «їде дах»: терорист розстріляв групу мирних жителів

    • Сьогодні, 12:16
    • Розсилка
    Проросійські бойовики
    Проросійські бойовики

    Військовослужбовець «армії ЛНР» причину своїх дій пояснити не зміг і був направлений для обстеження до лікувального закладу

    У середу, 24 травня, бойовик «ЛНР» обстріляв з вогнепальної зброї обстріляв групу цивільних осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Через неукомплектованість підрозділів суттєво зросло фізичне навантаження на особовий склад, що призводить до психічних розладів», - зазначають у ГУР.

    Читайте також

    «24 травня ц.р. військовослужбовець 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК з вогнепальної зброї обстріляв групу цивільних осіб, двох з яких було поранено. Військовослужбовець причину своїх дій пояснити не зміг і був направлений для обстеження до лікувального закладу», - повідомляє українська розвідка.

    Як повідомлялося, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь по українських воїнах, неодноразово використовуючи й важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

    Читайте також
    розвідка АТО бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ