У Британії перед достроковими виборами розпустили парламент

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Британський парламент

У Великобританії парламент розпустили за 25 днів до початку дострокових виборів

Напередодні дострокових виборів у Великобританії в 00:01 за місцевим часом (02:01 за київським часом) в середу, 3 травня, був розпущений парламент.

Про це повідомляється на сайті законодавчого органу Британії.

Згідно з повідомленням, офіційна процедура проведення дострокових парламентських виборів передбачає розпуск парламенту за 25 робочих днів до нового голосування.

«Процедура голосування була призначена на 8 червня, відповідно, парламент повинен бути розпущений в 00:01 у середу, 3 травня», - йдеться в повідомленні прес-служби парламенту.

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.

Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.

За даними соцопитувань, Консервативна партія Терези Мей на 19 % випереджає Лейбористську партію.