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    У Британії перед достроковими виборами розпустили парламент

    • Сьогодні, 04:52
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    Британський парламент
    Британський парламент

    У Великобританії парламент розпустили за 25 днів до початку дострокових виборів

    Напередодні дострокових виборів у Великобританії в 00:01 за місцевим часом (02:01 за київським часом) в середу, 3 травня, був розпущений парламент.

    Про це повідомляється на сайті законодавчого органу Британії.

    Згідно з повідомленням, офіційна процедура проведення дострокових парламентських виборів передбачає розпуск парламенту за 25 робочих днів до нового голосування.

    «Процедура голосування була призначена на 8 червня, відповідно, парламент повинен бути розпущений в 00:01 у середу, 3 травня», - йдеться в повідомленні прес-служби парламенту.

    Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.

    Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.

    За даними соцопитувань, Консервативна партія Терези Мей  на 19 % випереджає Лейбористську партію.

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