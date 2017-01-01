У центрі Ізмаїла обвалився житловий будинок

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Фото: «Мой Измаил»

Тріщини в будові утворилися ще тиждень тому, коли на вулиці Чкалова прорвало трубу і просів грунт

Вранці, 7 березня, на перетині вулиць Покровської та Чкалова в Ізмаїлі відбувся перекіс і часткове обвалення приватного будинку, повідомляють мешканці міста у пабліку в соцмережі «Вконтакте» «Мой Измаил».

Це перехрестя - досить людне місце. На щастя, ніхто не постраждав.

За словами господаря будинку, тріщини в будові утворилися ще тиждень тому, коли на вулиці Чкалова прорвало трубу і просів грунт. Тоді ж були пошкоджені і кілька інших будинків.

Зараз місце обвалення оточено поліцією. Офіційно причини обвалення повинна назвати спеціальна комісія.

Нагадаємо, в Одеській області під уламками нежитлового будинку загинула дитина. Невідомий повідомив, що на вулиці Привокзальній стався обвал залізобетонної балки перекриття дверного отвору і часткове обвалення даху одноповерхової нежитлової будівлі на площі близько 20 квадратних метрів. Внаслідок пригоди загинув 11-річний хлопчик. Його ровесник дістав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Потерпілого було госпіталізовано до Любашівської районної лікарні.