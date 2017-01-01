У центрі Києва поранено правоохоронця

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В учасників акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» кидають димові шашки

Працівник поліції дістав тілесні ушкодження, коли активісти ОУН кинули димову шашку

Активісти з офісу ОУН кидають яйця у правоохоронців, учасників акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк») та журналістів.

Крім того, з офісу ОУН кидають кульки з фарбою та димові шашки, а також картоплю і палиці.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, надійшло повідомлення лікарів про те, що працівник поліції дістав тілесні ушкодження, коли активісти ОУН кинули димову шашку.

Близько 11:30 колона учасників акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» прибула до площі Слави. Кількість учасників становить 3 тисячі осіб.

Як повідомлялося, у День перемоги над нацизмом у Києві та інших містах України запланована хода під назвою «Безсмертний полк» – акції, яку проводять у Росії щороку у цей день. У Службі безпеки України заявили, що не мають підстав її заборонити, але правоохоронці вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

У Росії «Безсмертний полк» – це хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набула більш офіційного змісту.

Нині організацією акції займається прокремлівський «Загальноросійський народний фронт», після чого почали з’являтися повідомлення, що не всі учасники заходу приходять на нього добровільно. Портрети для участі в акції у Росії можна придбати в магазинах, тобто йдеться вже не про вшанування родичів, а про шану будь-яких учасників тієї війни.

Росія також сприяє організації акції «Безсмертний полк» у деяких країнах колишнього СРСР.