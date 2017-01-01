Молоді воїни президентського полку склали військову присягу (відео)

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Виступ президента Петра Порошенка

Петро Порошенко привітав молоде поповнення полку з визначною подією

Біля Національного музею історії України у Другій світовій війні скали військову присягу молоді воїни окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України.

Президент України Петро Порошенко привітав молоде поповнення з цією подією.

«Вітаю молодих воїнів Окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ із визначною подією у житті – складанням військової присяги на вірність українському народові! Батьківщина довіряє вам захист своєї свободи та незалежності!» - сказав Порошенко.

Він висловив упевненість, що молоді воїни будуть «гідно продовжувати славні бойові традиції наших захисників з попередніх поколінь».

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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