  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Молоді воїни президентського полку склали військову присягу (відео)

    • Сьогодні, 11:21
    • Розсилка
    Виступ президента Петра Порошенка&nbsp;
    Виступ президента Петра Порошенка 

    Петро Порошенко привітав молоде поповнення полку з визначною подією

    Біля Національного музею історії України у Другій світовій війні скали військову присягу молоді воїни окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України.

    Президент України Петро Порошенко привітав молоде поповнення з цією подією.

    «Вітаю молодих воїнів Окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ із визначною подією у житті – складанням військової присяги на вірність українському народові! Батьківщина довіряє вам захист своєї свободи та незалежності!» - сказав Порошенко.

    Він висловив упевненість, що молоді воїни будуть «гідно продовжувати славні бойові традиції наших захисників з попередніх поколінь».

    Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Київ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

    Читайте також
    Друга світова війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ