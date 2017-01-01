Невідомі заблокували вхід на територію парку Вічної Слави

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Учасник акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки»

У центрі Києва не обійшлося без провокацій

Поліція Києва забезпечує правопорядок під час заходів до Дня перемоги над нацизмом. Як повідомляє прес-служба поліції, у центрі Києва вже сталося кілька провокацій.

Так, учасники акцій, які збиралися у районі площі Арсенальної, застосовували піротехніку.

Крім того, учасник акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» намагався розгорнути банер із фоном кольорів так званої георгіївської стрічки.

Також поліція повідомляє, що група осіб заблокувала вхід на територію парку Вічної Слави. Працівники поліції проводять з нею перемовини.

Поліція звертається до організаторів та учасників із проханням дотримуватися встановлених правил поведінки, не влаштовувати провокацій та не використовувати заборонену символіку.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Біля станції метро «Арсенальна» у Києві встановлено металодетекторні рамки, через які проходять усі бажаючі взяти участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні, що відбудеться на площі Слави.

Повідомлялося, що поліція заблокувала на вулиці Мазепи в Києві офіс організації «Добровольчий рух ОУН», яка планувала завадити проведенню акції «Безсмертний полк» у Києві.