У Росії обвалився дах кінно-спортивного клубу для дітей: є жертви

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Розбір завалів кінно-спортивного клубу

Дах будівлі, ймовірно, обвалився під вагою снігу

У Новосибірській області (Росія) під вагою снігу обвалився дах кінно-спортивного клубу, де діти з 11 років навчаються верхової їзди. Офіційно повідомляється про двох загиблих – 15-річного підлітка і чоловіка 45 років. Ще двоє дітей перебувають у лікарні з переломами.

Обвалився дах кінного клубу «Алюр», розташованого в селищі Новий на околиці міста Бердськ. Під завалами зі снігу та металоконструкцій опинилося семеро людей, включаючи чотирьох дітей. Двоє дорослих і двоє підлітків змогли вибратися самостійно, інших витягли рятувальники, пізніше двоє потерпілих померли.

«Двоє дітей перебувають у лікарні, їхній стан оцінюють як тяжкий», – сказало джерело ТАСС в екстрених службах. Загинуло також четверо коней, уточнює агентство.

МНС підтверджує, що один з потерпілих перебуває в дуже тяжкому стані. «З іншими все відносно в порядку», – сказав співрозмовник «Интерфакса».

Дах завалився, ймовірно, через сніг, що скупчився на ньому, сказали в управлінні СКР агентству ТАСС. Загальна площа обвалення становить приблизно 500 кв. м.

На місці працюють кінологи на той випадок, якщо в зруйнованому приміщенні «може залишитися ще хтось».

Джерело: ВВС Русская служба