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    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку

    • Вчора, 20:47
    • Розсилка

    У критичному стані чоловіка та жінку госпіталізовано до 17 лікарні

    Біля Палацу спорту у Києві з вогнепальної зброї тяжко поранено чоловіка і жінку. Про це повідомив громадський активіст, засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов у Facebook.

    «У приміщенні і на дворі величезні калюжі крові… Через 4 хвилини на місці. Обох завантажили в швидкі», - зазначив він.

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    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
    У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку

    Він також повідомив, що вони госпіталізовані у критичному стані в 17 лікарню. На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

    Нагадаємо,  у Хмельницькому сьогодні зранку патрульні поліцейські помітили чоловіка, який колов перехожих невідомим предметом.

    Згодом стало відомо, що чоловік, який колов перехожих невідомим предметом, отримав 9 куль.

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