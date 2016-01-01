У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку
- Вчора, 20:47
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У критичному стані чоловіка та жінку госпіталізовано до 17 лікарніБіля Палацу спорту у Києві з вогнепальної зброї тяжко поранено чоловіка і жінку. Про це повідомив громадський активіст, засновник інтернет-
«У приміщенні і на дворі величезні калюжі крові… Через 4 хвилини на місці. Обох завантажили в швидкі», - зазначив він.
Він також повідомив, що вони госпіталізовані у критичному стані в 17 лікарню. На місці працює поліція і оперативно-слідча група.
Нагадаємо, у Хмельницькому сьогодні зранку патрульні поліцейські помітили чоловіка, який колов перехожих невідомим предметом.
Згодом стало відомо, що чоловік, який колов перехожих невідомим предметом, отримав 9 куль.