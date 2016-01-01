У центрі столиці розстріляли чоловіка і жінку

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У критичному стані чоловіка та жінку госпіталізовано до 17 лікарні

громадський активіст, засновник інтернет- порталу dtp.kiev.ua

Біля Палацу спорту у Києві з вогнепальної зброї тяжко поранено чоловіка і жінку. Про це повідомивВлад Антонов у Facebook.

«У приміщенні і на дворі величезні калюжі крові… Через 4 хвилини на місці. Обох завантажили в швидкі», - зазначив він.

Він також повідомив, що вони госпіталізовані у критичному стані в 17 лікарню. На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

Нагадаємо, у Хмельницькому сьогодні зранку патрульні поліцейські помітили чоловіка, який колов перехожих невідомим предметом.

Згодом стало відомо, що чоловік, який колов перехожих невідомим предметом, отримав 9 куль.