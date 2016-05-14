У Чехії анонсували зустрічі Савченко з парламентарями і громадськістю

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Савченко буде перебувати в Чехії з середи до п’ятниці

Народний депутат України Надія Савченко (позафракційна) протягом свого візиту до Чехії цього тижня планує зустрітися з представниками неурядових організацій та депутатами парламенту, повідомив депутат Європейського парламенту від Чехії Павел Свобода, який запросив її до Праги.

Чеський політик зазначив в інтерв’ю чеському інформаційному агентству ČTK, що в Савченко з часів її полону в Росії серед чехів є багато прихильників. «Я знаю, що багато людей у Чехії виступили, щоб підтримати її», – сказав Свобода.

«Я також брав участь у протестному голодуванні за звільнення Савченко разом із моїми колегами з Європарламенту, де, власне, я і зустрів Надію», – розповів євродепутат.

За його словами, Савченко висловила бажання краще познайомитися з Прагою, де вона раніше провела кілька незапланованих годин, коли летіла до Брюсселя.

Свобода додав, що український депутат висловила зацікавленість зустрітися з низкою особистостей, однак їхні імена він не розкривав.

Член українського парламенту буде перебувати в Чехії з середи до п’ятниці. За ці три дні вона збирається зустрітися з представниками неурядових організацій, узяти участь у прес-конференції та поговорити з членами чеського парламенту.

Кілька чеських неурядових організацій, серед яких найвідоміша «Людина у скруті», надають гуманітарну допомогу потерпілим унаслідок російської агресії на частині українського Донбасу. Чехія також приймає на лікування українських військових, а на відпочинок – дітей із потерпілих регіонів України.

Джерело: Радіо Свобода