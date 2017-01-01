У Черкаській міськраді обшук
- Сьогодні, 13:21
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Правоохоронці проводять санкціонований обшук у Департаменті ЖКК Черкаської міської ради
У Департаменті ЖКК Черкаської міської ради представники правоохоронних органів проводять санкціонований обшук. Про це виданню «Інфоміст» стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердив директор департаменту Олександр Яценко. Чиновник повідомив, що не знає, за якою справою здійснюється обшук, лише зазначив, що правоохоронці «прийшли і показали ухвалу суду». «Проводять, так. Але мене там не було, вони прийшли, вигнали всіх і закрилися», – повідомив Яценко.
Водночас, як інформує джерело видання, обшуки стосуються можливого заволодіння невстановленими особами бюджетних коштів при встановленні огорож довкола проїзної частини міста.
У результаті проведеного аукціону право на ці роботи отримав ФОП Антон Степанцов, що до цього не мав досвіду роботи з бюджетним підрядами, та був оформлений підприємцем за два тижні до оголошення конкурсу. З передбаченого договором фінансування у 2 399 999 грн в минулому році підприємець отримав на свій рахунок 1 млн 059 тис. грн.