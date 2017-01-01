У четвер ВР розгляне законопроект про ринок електроенергії

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daily.com.ua Законопроект серед іншого передбачає можливість вибору для споживача альтернативного постачальника

Парламентарі мали п’ять днів на доопрацювання законопроекту

Цього пленарного тижня парламент планує розглянути низку енергетичних законопроектів. Зокрема в четвер, 13 квітня, народні депутати повернуться до документа про ринок електричної енергії у повторному другому читанні. Про це під час погоджувальної ради з керівниками депутатських груп і фракцій повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

За його словами, парламентарі мали п'ять днів на доопрацювання законопроекту.

«У четвер важливий блок енергоефективності та житлово-комунального господарства. Ми маємо небагато законів, які давно очікують прийняття, і серед них закон «Про ринок електричної енергії», який ми відправили на повторне друге читання. Хочу нагадати, надається п'ять днів на повторне друге читання, і комітет звернувся з проханням, щоб ми уже цього четверга могли розглянути повторне друге читання», – сказав спікер.

Раніше «Главком» повідомляв, що 6 квітня Верховна Рада не змогла ухвалити закон про ринок електроенергії. Документ серед іншого передбачає можливість вибору для споживача альтернативного постачальника електроенергії. На думку його авторів, це дозволить знизити ціни на електрику для споживачів.