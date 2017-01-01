У Держдепі назвали умову для відновлення взаємодії з Росією щодо України

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Держсекретар США назвав питання відновлення співпраці з Росією одним із пріоритетних напрямків роботи

Державний секретар США Рекс Тіллерсон допускає, що взаємодія США та Російської Федерації щодо врегулювання ситуації в Україні можлива в разі відновлення певного рівня довіри між країнами.

Про це він сказав під час свого звернення до усіх співробітників Державного департаменту, яке транслювалося на сайті відомства.

Він назвав питання відновлення співпраці з Росією одним із пріоритетних напрямків роботи Держдепартаменту. У цьому зв'язку Тіллерсон визнав, що наразі частина двосторонньої взаємодії з РФ стосується ситуації у Сирії.

«Але у нас є інші питання з Росією, і як усі ви знаєте, у Європі, і ситуація в Україні», - заявив Тіллерсон. Держсекретар нагадав, що під час свого візиту до Москви він охарактеризував у розмові з російським президентом Володимиром Путіним відносини між США та РФ такими, що перебувають на найнижчому рівні з часу завершення «холодної війни».

Як стверджує Тіллерсон: «Він (Путін - ред) не міг з цим не погодитися». Очільник американської дипломатії додав, що відносини між США та РФ навіть погіршуються.

«І мої зауваження до нього були такими, що ми не можемо мати, як дві передові ядерні держави світу, подібні відносини. Ми повинні змінити це», - наголосив Тіллерсон. Таким чином, за його словами, обидві країни мають здійснити низку кроків, щоб в першу чергу, стабілізувати відносини.

Як повідомляв «Главком», у вівторок ввечері Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили в ході телефонної розмови перспективи координації дій в боротьбі з тероризмом в контексті сирійської кризи, ситуацію навколо КНДР, а також висловилися за організацію особистої зустрічі в прив'язці до саміту G20 в Гамбурзі.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її «детальною й конструктивною».

Джерело: УНІАН