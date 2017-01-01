У Держпродспоживслужбі визнали, що влада сприяє фальсифікаторам продуктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Продукти харчування

Державний контроль здійснюється так, що виникають сумніви в його ефективності

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа назвав нонсенсом ситуацію зі здійсненням державного контролю в Україні, яка існує зараз.

Про це він заявив у інтерв’ю «Главкому».

«У жодній країні світу такого немає. Якщо є загроза потрапляння на ринок фальсифікованої продукції, продукції, небезпечної для споживача, практично у всіх країнах компетентний орган виходить на перевірку день в день... Після того, як набула чинності нова редакція закону «Про основи державного нагляду (контролю)...», тобто з 1 січня 2017 року, обережно скажу, цей термін становить не менше місяця. Стільки минає від того, як хтось написав скаргу до часу, доки ми отримаємо згоду або Міністерства аграрної політики, або Міністерства економічного розвитку, і виходимо на перевірку. І це називається «державний контроль». Але який сенс у його існуванні? Бо про його ефективність говорити дуже важко», - зазначив голова Держпродспоживслужби.

Він пояснив, що логіка закладалася така, аби зменшити тиск на бізнес, але зрештою від системи, яку ми маємо зараз, у першу чергу, цивілізований бізнес і страждає.

«Бо виробник, який виробляє продукцію відповідно до норм чинного законодавства і маркує її відповідно до вмісту, просто не витримує конкуренції з тими, хто виводить на ринок фальсифіковану продукцію. Держава просто надає підтримку фальсифікаторам продуктів харчування», - наголосив Лапа.

Він висловив сподівання, що Верховною Радою буде підтримано законопроект №0906 («Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин»; 21 лютого його було відправлено на повторне, друге, читання – «Главком»), який гарантує специфіку проведення контролю у сфері безпечності харчової продукції.

«Якщо його буде схвалено, то після перехідного періоду ми матимемо можливість здійснення такого контролю. Він адаптований до європейських норм і розв’яже нам руки. З одного боку, він дає можливість за наявності підстав проводити перевірки без попередження. З іншого – запроваджує і певні антикорупційні інструменти. Це, наприклад, можливість відеофіксації перевірок як контролюючому органу, так і господарюючому суб’єкту. Ми підтримуємо цю норму і зацікавлені в тому, щоб наша діяльність була максимально прозорою», - запевнив голова Держпродспоживслужби.