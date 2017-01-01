Обстріл Авдіївки: поранений співробітник ДСНС живий, але у важкому стані
- Сьогодні, 08:50
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Сьогодні Третейкіна із залученням санавіації доставлять в госпіталь Дніпра
Поранений 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітник ДСНС Дмитро Третейкін був прооперований і знаходиться у важкому стані.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
«Наш підполковник Дмитро Третейкін живий. Прооперований. Операція тривала 3,5 години. Вночі його перевезли до м. Покровськ Донецької області», - написав Чечоткін.
Він зазначив, що Третейкін наразі знаходиться у важкому стані. Сьогодні планується із залученням санавіації доставити його в госпіталь Дніпра.
Цю інформацію також підтвердив і директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.
Раніше боєць 122-го батальйону Масі Найєм повідомив у Facebook, що поранений підполковник Дмитро Третейкін, ймовірно, помер.
Як відомо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинуло, 17 – поранено.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував Гради для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на фронті.
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