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    Обстріл Авдіївки: поранений співробітник ДСНС живий, але у важкому стані

    • Сьогодні, 08:50
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    Сьогодні Третейкіна із залученням санавіації доставлять в госпіталь Дніпра

    Поранений 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітник ДСНС Дмитро Третейкін був прооперований і знаходиться у важкому стані.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

    «Наш підполковник Дмитро Третейкін живий. Прооперований. Операція тривала 3,5 години. Вночі його перевезли до м. Покровськ Донецької області», - написав Чечоткін.

    Він зазначив, що Третейкін наразі знаходиться у важкому стані. Сьогодні планується із залученням санавіації доставити його в госпіталь Дніпра.

    Цю інформацію також підтвердив і директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

    Раніше боєць 122-го батальйону Масі Найєм повідомив у Facebook, що поранений підполковник Дмитро Третейкін, ймовірно, помер.

    Як відомо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинуло, 17 – поранено. 

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував Гради для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    Читайте також статтю Главкома: Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий

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