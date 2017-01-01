Поліція шукає поранених після нічних обстрілів Авдіївки - Жебрівський

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Бойовики істотно збільшили кількість обстрілів, атакуючи Авдіївку та інші українські позиції на Донбасі

Патрулі поліції оцінюють збитки і виявляють можливих поранених серед населення після нічних обстрілів в Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Після нічного обстрілу Авдіївки по місту працюють патрулі поліції, щоб з’ясувати можливі пошкодження та виявити можливі поранення серед мешканців міста. Автопатрулі поліції також виїхали на стару Авдіївку. Військові підрозділи CIMIC виїхали на допомогу мешканцям сіл Опитне, Водяне, Піски», - повідомив він.

Як відомо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинуло, 17 – поранено.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував Гради для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на фронті.

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