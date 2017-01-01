Затриманий на хабарі чиновник Нацбанку вийшов на волю – ЗМІ

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Сергій Шацький

Сергія Шацього звільнили під заставу у 800 тисяч гривень

Директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького за рішенням Печерського районного суду Києва звільнили з-під варти. Про це повідомляє Financial club із посиланням на прес-службу банку.

За інформацією ЗМІ, голову департаменту звільнили під заставу 800 тисяч гривень у понеділок, 6 лютого.

«Зараз він відсторонений від виконання службових обов'язків, Національний банк проведе службове розслідування», - додали в НБУ. Також у Національному банку України стверджують, що наразі службові обов'язки Сергія Шацького тимчасово виконуватиме заступник профільного директора департаменту.

Як повідомлялося, раніше Генпрокуратура заявила, що другого лютого під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч доларів США затримано директора одного із департаментів НБУ та трьох його спільників, які виступали в ролі посередників.

Затриманому представнику Нацбанку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні).

Згодом Печерським судом Києва Шацькому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень.

Стосовно трьох спільників, які виступали у ролі посередників судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем постійного проживання.