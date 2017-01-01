У Донецьку затримали бойовиків, які обзивали російських офіцерів штабними щурами

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П'яні бойовики

П'яні бойовики вигукували образи біля будинку проживання офіцерів штабу російсько-терористичних військ

У підконтрольному бойовикам Донецьку затримано трьох п’яних військовослужбовців, які порушували громадський порядок, викрикуючи образливі заяви на адресу офіцерів російсько-терористичних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У місті Донецьк затримано трьох п’яних військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК, які біля будинку проживання офіцерів штабу корпусу порушували громадський порядок, викрикували образливі заяви щодо «штабних щурів», що ховаються за спинами «справжніх чоловіків», – ідеться в повідомленні. Крім того, за даними української розвідки, військовою комендатурою в Луганську затримано начальника протиповітряної оборони 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2-го АК, який організував для підлеглих жінок-військовослужбовців святкову вечерю зі спиртними напоями.

«У стані сильного алкогольного сп’яніння затриманий намагався чинити фізичний опір комендантському патрулю, який прибув на місце події», – інформує ГУР.

Також затримано двох військовослужбовців 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2-го АК, які напідпитку прийшли до штабу бригади.