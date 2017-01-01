Клімкін назвав очікуваними заяви Білого дому щодо Криму

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Глава МЗС сподівається, що стосунки між Україною і США й надалі будуть міцними

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував заяви Білого дому щодо Криму, назвавши їх очікуваними.

Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

На запитання щодо реакції на важливі і дещо неочікувані заявив Білого дому Клімкін відповів: «Я з цим згоден, крім того, що вони були очікуваними».

«Ми всі разом працювали над тим, щоб отримати сильний меседж. Після того, як цей меседж прозвучав в Раді безпеки (ООН - ред.) з боку представника США, зараз ми чуємо це дуже послідовно і вже не перший раз від нової адміністрації. І те, що я чую, це дуже важливо для того, щоб побудувати дуже практичну і дуже логічну картину, як ми будемо працювати надалі разом», - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно представниця США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що США збережуть дію санкцій щодо Росії за анексію Криму до припинення окупації півострова.