У Фінляндії випустять мультик з Путніним у ролі тореадора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Також планується видати аналогічну книгу коміксів

У Фінляндії триває робота над мультфільмом, один з персонажів якого буде мати вигляд президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє Yle.

Анімаційний проект, серед інших, фінансує культурний фонд Фінляндії, його створює творчий тандем режисера Катарiiни Лiллквiст і художника Юхо Юнтунена.

Мультфільм розповідає історію про тореадора, який втратив роботу. Лялька Путіна в картині буде зображати людину, яка прагне стати головним учасником кориди. Лялька одягнена у завеликий костюм тореадора

Цей проект з політичним підтекстом фінські мультиплікатори придумали разом з художниками з Каталонії, де несхвально ставляться до вілл багатих росіян в їх країні. Також в Іспанії популярною темою для обговорення є заборона на кориду, введена в Каталонії п'ять років тому.

Після виходу мультфільму планується видати книгу коміксів з таким же сюжетом.

До слова, у Москві поліцейські затримали трьох активістів, які вивісили на мосту банер з написом «Путін – це війна. Путін – це смерть».

Джерело: Апостроф