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    У Фінляндії випустять мультик з Путніним у ролі тореадора

    • Сьогодні, 05:24
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    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Також планується видати аналогічну книгу коміксів

    У Фінляндії триває робота над мультфільмом, один з персонажів якого буде мати вигляд президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє Yle.

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    Анімаційний проект, серед інших, фінансує культурний фонд Фінляндії, його створює творчий тандем режисера Катарiiни Лiллквiст і художника Юхо Юнтунена.

    Мультфільм розповідає історію про тореадора, який втратив роботу. Лялька Путіна в картині буде зображати людину, яка прагне стати головним учасником кориди. Лялька одягнена у завеликий костюм тореадора

    Цей проект з політичним підтекстом фінські мультиплікатори придумали разом з художниками з Каталонії, де несхвально ставляться до вілл багатих росіян в їх країні. Також в Іспанії популярною темою для обговорення є заборона на кориду, введена в Каталонії п'ять років тому.

    Після виходу мультфільму планується видати книгу коміксів з таким же сюжетом.

    До слова, у Москві поліцейські затримали трьох активістів, які вивісили на мосту банер з написом «Путін – це війна. Путін – це смерть».

    Джерело: Апостроф

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