У Франції поліцейський відкрив вогонь під час промови Олланда: є поранені
- Сьогодні, 21:12
-
Розсилка
Президент Франції Франсуа Олланд
Поліцейський випадково вистрілив і поранив двох людейСпівробітник французської поліції випадково вистрілив під час виступу президента Франції Франсуа Олланда і поранив двох людей.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Інцидент стався в місті Вільоньон на заході Франції, де Олланд був присутній на церемонії запуску нової лінії швидкісних поїздів.
On entend assez distinctement le coup de feu lors du discours de Hollande. "J'espère qu'il n'y a rien de grave", réagit le président. pic.twitter.com/JuEzxwjYTs— Michael Bloch (@Micbloch) 28 лютого 2017 р.