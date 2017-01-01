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    У Франції поліцейський відкрив вогонь під час промови Олланда: є поранені

    • Сьогодні, 21:12
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    Президент Франції Франсуа Олланд
    Президент Франції Франсуа Олланд

    Поліцейський випадково вистрілив і поранив двох людей

    Співробітник французської поліції випадково вистрілив під час виступу президента Франції Франсуа Олланда і поранив двох людей.

    Про це повідомляє агентство Associated Press.

    Інцидент стався в місті Вільоньон на заході Франції, де Олланд був присутній на церемонії запуску нової лінії швидкісних поїздів.

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