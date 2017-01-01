У Генпрокуратурі попередили, що відставка Гонтаревої не врятує її від кримінальної відповідальності

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Прокурор Владислав Куценко

Прокурор ГПУ впевнений, що Гонтарева не уникне відповідальності

Органами прокуратури зібрано достатньо доказів для притягнення очільника Нацбанку Валерії Гонтаревої до кримінальної відповідальності.

Про це в повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.

«Я впевнений, що вона не уникне відповідальності перед українським народом. Є версія, що дехто з українського політикуму вважає, що звільнення Гонтаревої виведе її з активної фази політики, тож всі забудуть, що вона наробила і вона (Гонтарева. – Ред.) якось зможе уникнути відповідальності. Але я особисто ініціюватиму у правоохоронних структурах пришвидшення розслідування всіх справ, пов’язаних з Гонтаревою», – пообіцяв Куценко.

Нагадаємо, НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків з боку Нацбанку. За даними експертів, справа, зокрема, стосується рефінансування Платинум Банку, головою правління якого була нинішня заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Раніше повідомлялось, що Платинум Банк за сприяння керівництва НБУ намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку «Михайлівський». Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним.

Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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Джерело: УНН