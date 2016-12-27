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    У «Главкомі» прес-конференція: «Чи є нейтралітет виходом для України?»

    • Сьогодні, 09:58
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    Інститут світової політики презентує дослідження, в якому проаналізовано наслідки гіпотетичного проголошення нейтрального статусу для національної безпеки і зовнішньої політики України

    Сьогодні, 18 січня, о 10.00 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Чи є нейтралітет виходом для України?», організована Інститут світової політики.

    Під час заходу ІСП презентує мемо «Чи є нейтралітет виходом для України?», в якому проаналізовано наслідки гіпотетичного проголошення нейтрального статусу для національної безпеки і зовнішньої політики України.

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    Дослідження базується на доповіді «Безпека перехідного періоду. Як протидіяти агресії з обмеженими ресурсами?», де однією із проаналізованих безпекових моделей є озброєний нейтралітет.

    У рамках цієї прес-конференції буде обговорено висновки презентованого мемо. Дослідження презентують: Леонід Літра, старший аналітик ІСП; Микола Бєлєсков, аналітик ІСП.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

     

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