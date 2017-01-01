У «Главкомі» прес-конференція: «Дональд Трамп – президент США: чого очікувати українцям?»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Зенон Завада розповість, що українці можуть очікувати від політики Дональда Трампа щодо України

Сьогодні, 20 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Дональд Трамп – президент США: чого очікувати українцям?».

Запрошені гості: Зенон Завада, редактор сайту Ukraine Trump (США), www.ukrainetrump.com.

Він розкаже про причини, чому американці обрали Трампа як свого президента, про риси конфлікту, який відбувається зараз у західному світі, про головні пріоритети Трампа щодо внутрішньої політики, особливості інавгурації 20 січня президента США, а також чого українці можуть очікувати від його політики щодо України.

Завада також розповість про його новий сайт, який просуватиме третю позицію в українському політичному дискурсі: проєвропейський, водночас антиглобалістичний.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: