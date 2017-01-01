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    У «Главкомі» прес-конференція: «Дональд Трамп – президент США: чого очікувати українцям?»

    • Сьогодні, 11:58
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Зенон Завада розповість, що українці можуть очікувати від політики Дональда Трампа щодо України

    Сьогодні, 20 січня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Дональд Трамп – президент США: чого очікувати українцям?».

    Запрошені гості: Зенон Завада, редактор сайту Ukraine Trump (США), www.ukrainetrump.com.

    Він розкаже про причини, чому американці обрали Трампа як свого президента, про риси конфлікту, який відбувається зараз у західному світі, про головні пріоритети Трампа щодо внутрішньої політики, особливості інавгурації 20 січня президента США, а також чого українці можуть очікувати від його політики щодо України.

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    Завада також розповість про його новий сайт, який просуватиме третю позицію в українському політичному дискурсі: проєвропейський, водночас антиглобалістичний. 

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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