200 указів на підпис. Помічники Трампа потурбувались про зайнятість президента з перших днів на посаді

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Дональд Трамп

Поки невідомо, скільки саме указів обраний президент може підписати в перші дні свого правління

Оточення обраного президента США Дональда Трампа відібрало понад 200 проектів президентських указів на його розгляд і подальше можливе підписання в перші дні його президентства. Як повідомляють американські ЗМІ, ці укази мають відношення до охорони здоров'я, кліматичної політики, імміграції, енергетики.

«Він займеться порядком реальних змін не тільки в перший день, але і в другій, і в третій, і я думаю, що ми побачимо в найближчі дні і тижні», - заявив журналістам прес-секретар Трампа Шон Спайсер.

При цьому поки невідомо, скільки саме указів обраний президент може підписати в перші дні свого правління. Спайсер також підтвердив, що Трамп в перші дні свого президентства дасть офіційні роз'яснення з приводу своїх планів скасувати угоду США про Транстихоокеанське партнерство і переглянути умови Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) з Канадою і Мексикою.

Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, в 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп замінить на посаді Барака Обаму, примя присягу і виголосивши свою першу промову в якості американського президента. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

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Джерело: Дзеркало тижня