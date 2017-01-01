Цікаві факти про інавгурацію у США
- Сьогодні, 10:32
-
Розсилка
Дональд Трамп
Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня
Сама інавгурація стартує об 11:30 ранку за місцевим часом. Наразі тривають останні репетиції та налаштування до церемонії.
Як повідомлялося, Трамп має намір підписати низку виконавчих указів одразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.
Читайте також
Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.
Джерело: Радіо Свобода