Цікаві факти про інавгурацію у США

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Дональд Трамп

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня

Сама інавгурація стартує об 11:30 ранку за місцевим часом. Наразі тривають останні репетиції та налаштування до церемонії.

Як повідомлялося, Трамп має намір підписати низку виконавчих указів одразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.

Джерело: Радіо Свобода