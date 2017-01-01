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    Цікаві факти про інавгурацію у США

    • Сьогодні, 10:32
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    <span>Дональд Трамп</span>
    Дональд Трамп

    Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня

    Сама інавгурація стартує об 11:30 ранку за місцевим часом. Наразі тривають останні репетиції та налаштування до церемонії.

    Як повідомлялося, Трамп має намір підписати низку виконавчих указів одразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

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    Також Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.

    Джерело: Радіо Свобода

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    Дональд Трамп
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