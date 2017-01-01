У голови Волинської області у банках лежить 17 млн грн

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Володимир Гунчик

Також Володимир Гунчик задекларував 130 тис. доларів і 30 тис. євро готівки

Голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик задекларував за 2016 рік готівкою 4,3 млн гривень і 17 210 629 гривень на банківському рахунку. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з даними, у звітному році Гунчик отримав 1,629 млн грн доходів, з яких 175,667 тис. гривень – заробітна плата й 1,453717 млн гривень – відсотки від вкладу у Приватбанку.

Окрім того, голова обладміністрації задекларував 130 тис. доларів і 30 тис. євро готівки, 2 тис. акцій ПАТ «Богдан Моторс», автомобіль ВАЗ-21083 1990 року випуску, три земельні ділянки (1799, 182 і 2500 кв. м), садовий будинок 49 кв. м, недобудований житловий будинок 173,2 кв. м і право на недобудований житловий будинок 688,2 кв. м.

Також Гунчик задекларував право безоплатного користування квартирою 87,7 кв. м і автомобілем Lexus LX570 2008 року випуску, які належать громадянам України В'ячеславу Володимировичу Гунчику й Ігорю Володимировичу Гунчику відповідно.

У розділі «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» він указав автомобіль громадянки України Ірини Очеретяної Toyota Land Cruiser 2003 року випуску, який також безоплатно експлуатує.

Джерело: Українські новини