Заступник глави Адміністрації президента зберігає гроші в російських банках

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Олексій Філатов

Філатов задекларував понад 2 млн доларів, 21 тис. євро та понад 1 млн гривень готівкових коштів

Заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов задекларував 255 332 гривні доходів за 2016 рік. Про це свідчить інформація Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Його доходи становили: 241 тис. 443 гривні заробітної плати, 13 652 гривні компенсації Європейською комісією витрат на відрядження до Брюсселя (Бельгія), 236 гривень відсотків від вкладу в Альфа-Банку і 1 гривня – від вкладу в Сбербанку.

Інформація про готівкові кошти та банківські рахунки істотно не відрізняється від внесеної в попередню електронну декларацію. Зокрема, Філатов задекларував понад 2 млн доларів, 21 тис. євро та понад 1 млн гривень готівкових коштів, а на банківських рахунках у нього 480 євро у Райффайзен Банку Аваль та 15 тис. доларів (11 896 – у Райффайзен Банку Аваль, 2375 – у Сбербанку та 744 – в Альфа-Банку).

Інші відомості в декларації заступника голови АП не відрізняються від внесених у попередню електронну декларацію. З 2007 року у спільній з батьками і сестрою власності Філатова перебуває квартира площею 49 кв. м у Києві (вартість не вказана), також заступник голови президентської адміністрації має право на користування квартирою матері площею 154,5 кв. м у Києві (вартістю понад 2 млн гривень на 2007 рік) та її двома автомобілями: Jaguar XK 8 Coupe і Volkswagen Touareg (з 2007 року, вартість не вказано).

З цінного майна, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, Філатов задекларував колекцію вин, живопису з 19 картин і книг XIX–XXI століть, дві скульптури, три наручних годинники (Breguet і Hublot).

Як повідомлялося, голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.