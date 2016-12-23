У грудні чиновники провели сумнівні «тендери» на 7 млрд грн – активісти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суми, які виділялися з державного бюджету, часто перевищували ринкову ціну за одиницю на 10–50%

В останніх дні грудня 2016 року українські чиновники активно почали укладати договори на купівлю товарів та послуг на мільйони гривень під час допорогових закупівель. При цьому суми, які виділялися з державного бюджету, часто перевищували ринкову ціну за одиницю на 10–50%. Про це під час прес-конференції розповіли експерт Центру «Ейдос» Гліб Каневський та громадський активіст Олексій Тамразов.

За їхніми даними, на сумнівні «тендери» у грудні 2016 року чиновниками було витрачено близько 7 млрд гривень.

Так, наприклад, активісти дослідили допорогові закупівлі у різних областях України та виявили низку порушень. Зокрема, у таких містах, як Миколаїв, Бердянськ та Херсон, у відділах культури при держадміністраціях 27-28 грудня підписали понад 10 договорів про закупівлі на суму 1-1,5 млн гривень. При цьому у документах не зазначили ні назв, ні технічних характеристик того, що вони закуповують, як цього вимагає закон.

А от Біловодська центральна районна лікарня у Луганській області спромоглася купити кондиціонери, завищивши ціну на них на 100%. Таким чином за три кондиціонери Luxeon SH20Y, SH25TG, SH25TW у лікарні заплатили 70 тисяч гривень, замість ринкових 35 тисяч.

28 грудня одразу чотири сільради Київської області уклали угоди на ремонти доріг. При цьому вже 29 грудня сільради прийняли акти виконаних робіт та сплатили всі послуги.

Активіст Олексій Тамразов розповів, що особисто відвідав ці села і жоден із мешканців навіть не чув про ремонт доріг.

Нагадаємо, відповідно до українського законодавства, допорогові закупівлі (які не перевищують 200 тисяч гривень) можуть відбуватися без проведення тендерів, однак з приводу них публікуються звіти.