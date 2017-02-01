У Хмельницькому здорожчає проїзд у громадському транспорті

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Хмельницький тролейбус

Рішення набуває чинності з першого березня

3 першого березня у Хмельницькому зростає вартість проїзду у міському пасажирському транспорті. Відтак проїзд у автобусах та маршрутному таксі становитиме чотири гривні. До підвищення тариф становив 3 грн і 3,5 грн, відповідно.

Відповідне рішення сьогодні прийняв Хмельницький міськвиконком, повідомляє місцеве видання «Незалежний громадський портал».

Також у міських тролейбусах вартість проїзду зросте на 1 грн – до 2,5 грн.

Видання зазначає, що при цьому приватні перевізники наполягали на тарифі 5 грн. На що влада відреагувала просто: поки до відповідності не буде приведено питання безпеки і комфортності пасажирських перевезень, ніхто не говоритиме про радикальне зростання тарифів.

Як повідомляв «Главком», перевізники Київщини, які з 6 лютого дещо знижували вартість проїду у приміських маршрутках, знову підвищили тариф з 13 лютого.