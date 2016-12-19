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    У «Євробаченні-2017» може взяти участь «двійник Савченко» (ФОТО)

    • Вчора, 11:30
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    Аріса і Надія Савченко
    Аріса і Надія Савченко

    Італійська співачка Аріса хоче представити Сан-Марино

    Італійська співачка Аріса може представити Сан-Марино на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в Києві. Про це йдеться в її інтерв'ю на сайті EurofestivalNEWS.

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    Дівчина заявила, що готова витратити на підготовку до конкурсу близько 300 тисяч євро, аби виступити від невеликої країни.

    Крім того, Аріса зробила репост цього інтерв'ю собі в Twitter, що можна розцінювати як офіційне бажання поїхати на «Євробачення» від Сан-Марино.

    «Українські новини» зазначають, що виконавиця дуже схожа на народного депутата України Надію Савченко, зокрема на її фото перед ув'язненням.

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