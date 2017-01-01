У Кабулі біля міністерства оборони прогримів вибух, є жертви

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Теракт в Кабулі

Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені

У столиці Афганістану Кабулі стався вибух біля будівлі міністерства оборони, внаслідок якого постраждали люди.

Про це повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на джерела в міністерстві.

«Вибух стався в районі Пул-е-Махмуд Хан», - йдеться у повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що теракт скоїв терорист-смертник. Його метою, ймовірно, був автомобіль з державними службовцями.

Внаслідок нападу є жертви та поранені, однак їх кількість не уточнюється.

При цьому Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені.

Цей район, у якому розташовані будівлі міністерств оборони і фінансів, неодноразово зазнавав нападів терористів.