У Кабулі біля міністерства оборони прогримів вибух, є жертви
- Сьогодні, 16:08
-
Розсилка
Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені
У столиці Афганістану Кабулі стався вибух біля будівлі міністерства оборони, внаслідок якого постраждали люди.
Про це повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на джерела в міністерстві.
«Вибух стався в районі Пул-е-Махмуд Хан», - йдеться у повідомленні.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що теракт скоїв терорист-смертник. Його метою, ймовірно, був автомобіль з державними службовцями.
Внаслідок нападу є жертви та поранені, однак їх кількість не уточнюється.
При цьому Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені.
Цей район, у якому розташовані будівлі міністерств оборони і фінансів, неодноразово зазнавав нападів терористів.