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    У Кабулі біля міністерства оборони прогримів вибух, є жертви

    • Сьогодні, 16:08
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    Теракт в Кабулі
    Теракт в Кабулі

    Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені

    У столиці Афганістану Кабулі стався вибух біля будівлі міністерства оборони, внаслідок якого постраждали люди.

    Про це повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на джерела в міністерстві.

    «Вибух стався в районі Пул-е-Махмуд Хан», - йдеться у повідомленні.

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    Міністерство внутрішніх справ повідомило, що теракт скоїв терорист-смертник. Його метою, ймовірно, був автомобіль з державними службовцями.

    Внаслідок нападу є жертви та поранені, однак їх кількість не уточнюється.

    При цьому Sky TG24 повідомляє, що внаслідок нападу щонайменше п'ятеро людей загинули і 10 поранені.

    Цей район, у якому розташовані будівлі міністерств оборони і фінансів, неодноразово зазнавав нападів терористів.

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