У Кабулі неподалік посольства США стався потужний вибух
- Сьогодні, 08:23
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Місце трагедії в Кабулі
МВС Афганістану підтвердило загибель не менше восьми мирних жителів
Потужний вибух прогримів в Кабулі в районі американського посольства. Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на чиновника служб безпеки.
МВС Афганістану підтвердило загибель не менше восьми мирних жителів. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 22 постраждалих.
Надзвичайна подія сталася неподалік від поселення місії НАТО «Рішуча підтримка». Телеканал TOLOnews з посиланням на свого репортера відзначає, що вибух здійснив терорист-смертник під час проходу конвою зарубіжних сил. За словами очевидців і чиновників, метою вибуху став транспорт коаліції Альянсу.
Як повідомлялося, НАТО розглядає направлення додаткових сил до Афганістану в рамках місії «Рішуча підтримка»