У Кабулі неподалік посольства США стався потужний вибух

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Місце трагедії в Кабулі

МВС Афганістану підтвердило загибель не менше восьми мирних жителів

Потужний вибух прогримів в Кабулі в районі американського посольства. Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на чиновника служб безпеки.

МВС Афганістану підтвердило загибель не менше восьми мирних жителів. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 22 постраждалих.

Надзвичайна подія сталася неподалік від поселення місії НАТО «Рішуча підтримка». Телеканал TOLOnews з посиланням на свого репортера відзначає, що вибух здійснив терорист-смертник під час проходу конвою зарубіжних сил. За словами очевидців і чиновників, метою вибуху став транспорт коаліції Альянсу.

Як повідомлялося, НАТО розглядає направлення додаткових сил до Афганістану в рамках місії «Рішуча підтримка»