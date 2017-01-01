У Києві активісти взяли в облогу будівлю Сбербанку

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Акція протесту під стінами Сбербанку у Києві Фото: УНІАН

Активісти встановили намети під столичним офісом Сбербанку та оголосили безстрокову акцію

Активісти з «Національного корпусу» встановили намети під будівлею Сбербанку в Києві і планують безстроково його блокувати. Про це йдеться в заяві організації, опублікованій в Facebook.

«Активісти Національного Корпусу, як і було обіцяно раніше, прийшли тільки що до стін вже знайомого нам центрального відділення Сбербанку на Володимирській, щоб тепер вже остаточно домогтися завершення його роботи на території України. Під стінами Сбербанку наші активісти зараз виставляють намети Національного Корпусу, і на очах десятків нацгвардійців і правоохоронців, які прийшли його захищати, облаштовують територію для безстрокового блокування антиукраїнського фінансової установи», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2.

Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.