У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху
- Сьогодні, 14:40
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Заступник міністра інфраструктури разом з представниками київської влади проінспектували готовність річкової інфраструктури до регулярних рейсів трамвая
У Києві відбувся тестовий рейс «річкового трамвайчика», який з’єднає Поділ з місцем проведення пісенного конкурсу «Євробачення» – неподалік станції метро «Лівобережна».
Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, проінспектував готовність річкової інфраструктури до регулярних рейсів заступник міністра Юрій Лавренюк разом з представниками Київської міської державної адміністрації та керівництвом ДП «Адміністрація річкових портів».
Лавренюк наголосив на тому, що Міністерство інфраструктури України максимально надає допомогу та підтримку київській владі: «Було відремонтовано низку пароплавів, причальні стінки. Наразі Міністерство інфраструктури працює над відновленням повноцінного пасажирського сполучення Дніпром. Маршрут «річкового трамвайчику» пролягатиме від причалу №10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу «Микільська Слобідка» (біля Міжнародного Виставкового Центру). Точний графік руху буде створено з урахуванням заходів пісенного конкурсу, який розпочнеться у Києві вже 7 травня».
Вартість квитка:
в 1 сторону – 50 грн
в 2 сторони – 80 грн
проїзд акредитованих осіб та вболівальників з квитками - безкоштовний
|
ДАТА
|
ВІДПРАВЛЕННЯ
|
ПРИБУТТЯ
|
|
Час
|
Місце
|
Час
|
Місце
|
8.05.2017
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
9.05.2017
|
13.00
|
Поштова площа
причал №10
|
14.30
|
Микільська Слобідка
|
16.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
17.30*
|
Микільська Слобідка
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
19.30
|
Микільська Слобідка
|
21.00
|
Поштова площа
причал №10
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
10.05.2017
|
15.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
16.30*
|
Микільська Слобідка
|
17.00*
|
Микільська Слобідка
|
19.30*
|
Поштова площа
причал №10
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
11.05.2017
|
13.00
|
Поштова площа
причал №10
|
14.30
|
Микільська Слобідка
|
16.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
17.30*
|
Микільська Слобідка
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
19.30
|
Микільська Слобідка
|
21.00
|
Поштова площа
причал №10
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
12.05.2017
|
15.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
16.30*
|
Микільська Слобідка
|
17.00*
|
Микільська Слобідка
|
19.30*
|
Поштова площа
причал №10
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
|
11.05.2017
|
11.00
|
Поштова площа
причал №10
|
12.30
|
Микільська Слобідка
|
13.30*
|
Микільська Слобідка
|
15.00*
|
Поштова площа
причал №10
|
17.30
|
Микільська Слобідка
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
19.00
|
Поштова площа
причал №10
|
20.30
|
Микільська Слобідка
|
22.00
|
Микільська Слобідка
|
23.30
|
Поштова площа
причал №10
* при наявності достатнього попиту на перевезення пасажирів
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