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    У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху

    • Сьогодні, 14:40
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    Річкові трамваї
    Фото: Мінінфраструктури
    Річкові трамваї

    Заступник міністра інфраструктури разом з представниками київської влади проінспектували готовність річкової інфраструктури до регулярних рейсів трамвая

    У Києві відбувся тестовий рейс «річкового трамвайчика», який з’єднає Поділ з місцем проведення пісенного конкурсу «Євробачення» – неподалік станції метро «Лівобережна». 

    Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, проінспектував готовність річкової інфраструктури до регулярних рейсів заступник міністра Юрій Лавренюк разом з представниками Київської міської державної адміністрації та керівництвом ДП «Адміністрація річкових портів».

    Лавренюк наголосив на тому, що Міністерство інфраструктури України максимально надає допомогу та підтримку київській владі: «Було відремонтовано низку пароплавів, причальні стінки. Наразі Міністерство інфраструктури працює над відновленням повноцінного пасажирського сполучення Дніпром. Маршрут «річкового трамвайчику» пролягатиме від причалу №10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу «Микільська Слобідка» (біля Міжнародного Виставкового Центру). Точний графік руху буде створено з урахуванням заходів пісенного конкурсу, який розпочнеться у Києві вже 7 травня».

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    У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху
    У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху
    У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху
    У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху
    У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху
    У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху

    Вартість квитка:

    в 1 сторону – 50 грн

    в 2 сторони – 80 грн

    проїзд акредитованих осіб та вболівальників з квитками - безкоштовний

     

    ДАТА

    ВІДПРАВЛЕННЯ

    ПРИБУТТЯ

     

    Час

    Місце

    Час

    Місце

    8.05.2017

    19.00

    Поштова площа

    причал №10

    20.30

    Микільська Слобідка

    22.00

    Микільська Слобідка

    23.30

    Поштова площа

    причал №10

    9.05.2017

    13.00

    Поштова площа

    причал №10

    14.30

    Микільська Слобідка

    16.00*

    Поштова площа

    причал №10

    17.30*

    Микільська Слобідка

    19.00

    Поштова площа

    причал №10

    20.30

    Микільська Слобідка

    19.30

    Микільська Слобідка

    21.00

    Поштова площа

    причал №10

    22.00

    Микільська Слобідка

    23.30

    Поштова площа

    причал №10

    10.05.2017

    15.00*

    Поштова площа

    причал №10

    16.30*

    Микільська Слобідка

    17.00*

    Микільська Слобідка

    19.30*

    Поштова площа

    причал №10

    19.00

    Поштова площа

    причал №10

    20.30

    Микільська Слобідка

    22.00

    Микільська Слобідка

    23.30

    Поштова площа

    причал №10

    11.05.2017

    13.00

    Поштова площа

    причал №10

    14.30

    Микільська Слобідка

    16.00*

    Поштова площа

    причал №10

    17.30*

    Микільська Слобідка

    19.00

    Поштова площа

    причал №10

    20.30

    Микільська Слобідка

    19.30

    Микільська Слобідка

    21.00

    Поштова площа

    причал №10

    22.00

    Микільська Слобідка

    23.30

    Поштова площа

    причал №10

    12.05.2017

    15.00*

    Поштова площа

    причал №10

    16.30*

    Микільська Слобідка

    17.00*

    Микільська Слобідка

    19.30*

    Поштова площа

    причал №10

    19.00

    Поштова площа

    причал №10

    20.30

    Микільська Слобідка

    22.00

    Микільська Слобідка

    23.30

    Поштова площа

    причал №10

    11.05.2017

    11.00

    Поштова площа

    причал №10

    12.30

    Микільська Слобідка

    13.30*

    Микільська Слобідка

    15.00*

    Поштова площа

    причал №10

    17.30

    Микільська Слобідка

    19.00

    Поштова площа

    причал №10

    19.00

    Поштова площа

    причал №10

    20.30

    Микільська Слобідка

    22.00

    Микільська Слобідка

    23.30

    Поштова площа

    причал №10

    * при наявності достатнього попиту на перевезення пасажирів

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