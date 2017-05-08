У Києві до «Євробачення» запускають річковий трамвай: ціни, розклад руху

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Фото: Мінінфраструктури Річкові трамваї

Заступник міністра інфраструктури разом з представниками київської влади проінспектували готовність річкової інфраструктури до регулярних рейсів трамвая

У Києві відбувся тестовий рейс «річкового трамвайчика», який з’єднає Поділ з місцем проведення пісенного конкурсу «Євробачення» – неподалік станції метро «Лівобережна».

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, проінспектував готовність річкової інфраструктури до регулярних рейсів заступник міністра Юрій Лавренюк разом з представниками Київської міської державної адміністрації та керівництвом ДП «Адміністрація річкових портів».

Лавренюк наголосив на тому, що Міністерство інфраструктури України максимально надає допомогу та підтримку київській владі: «Було відремонтовано низку пароплавів, причальні стінки. Наразі Міністерство інфраструктури працює над відновленням повноцінного пасажирського сполучення Дніпром. Маршрут «річкового трамвайчику» пролягатиме від причалу №10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу «Микільська Слобідка» (біля Міжнародного Виставкового Центру). Точний графік руху буде створено з урахуванням заходів пісенного конкурсу, який розпочнеться у Києві вже 7 травня».

Вартість квитка:

в 1 сторону – 50 грн

в 2 сторони – 80 грн

проїзд акредитованих осіб та вболівальників з квитками - безкоштовний

ДАТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПРИБУТТЯ Час Місце Час Місце 8.05.2017 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 9.05.2017 13.00 Поштова площа причал №10 14.30 Микільська Слобідка 16.00* Поштова площа причал №10 17.30* Микільська Слобідка 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 19.30 Микільська Слобідка 21.00 Поштова площа причал №10 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 10.05.2017 15.00* Поштова площа причал №10 16.30* Микільська Слобідка 17.00* Микільська Слобідка 19.30* Поштова площа причал №10 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 11.05.2017 13.00 Поштова площа причал №10 14.30 Микільська Слобідка 16.00* Поштова площа причал №10 17.30* Микільська Слобідка 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 19.30 Микільська Слобідка 21.00 Поштова площа причал №10 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 12.05.2017 15.00* Поштова площа причал №10 16.30* Микільська Слобідка 17.00* Микільська Слобідка 19.30* Поштова площа причал №10 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10 11.05.2017 11.00 Поштова площа причал №10 12.30 Микільська Слобідка 13.30* Микільська Слобідка 15.00* Поштова площа причал №10 17.30 Микільська Слобідка 19.00 Поштова площа причал №10 19.00 Поштова площа причал №10 20.30 Микільська Слобідка 22.00 Микільська Слобідка 23.30 Поштова площа причал №10

* при наявності достатнього попиту на перевезення пасажирів

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