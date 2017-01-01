У Києві найвищі в країні не лише зарплати, а й борги за комуналку

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На 1 лютого заборгованість за компослуги у Києві становила 3,4 млрд грн

У Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства визнали, що високі зарплати у великих містах не рятують від зростання заборгованості за послуги ЖКГ. Про це йдеться у відповіді відомства на інформаційний запит «Главкома».

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«Так, на 1 лютого заборгованість за компослуги у Києві становила 3,4 млрд грн. При цьому, за відомостями Держстату, у січні середня зарплата в столиці була 9292 грн при середній по державі 6008 грн», - зазначено у документі, йдеться у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир».

Як повідомлялось, Україні стрімко знизився рівень розрахунків за спожиті компослуги. Якщо за 2014 рік цей показник становив 92,2%, 2015 рік – 95,4%, 2016 рік – 91,3%, то у січні 2017-го він впав до 74,7%.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня 2017 року підвищилися тарифи на електроенергію – з 1 гривні 29 копійок до 1 гривні 68 копійок за кіловат. Таким чином доведеться платити більше на 26%. Це вже п’ятий і, як стверджують представники влади, останній етап подорожчання електрики.

Експерти вважають, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги можуть зростати через можливі коливання курсу гривні та ймовірне збільшення вартості імпортного газу. Представники енергогенеруючих компаній та частина експертів назвали систему утворення тарифів в Україні непрозорою та нелогічною і вбачають у подальшому підвищенні вартості газу ризик для економіки.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Борги за комуналку: примусово стягнено 351 млн грн та продано п'ять квартир»