У Києві підрядники на 11 млн завищили вартість ремонту доріг

Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності «Київавтодору» за період з 1 січня 2014 року до 1 вересня 2016 року

Державна аудиторська служба виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг Києва на суму близько 11 мільйонів гривень.

Відповідні дані оприлюднила прес-служба Держаудитслужби за результатами проведеної планової ревізії фінансово-господарської діяльності «Київавтодору» за період з 1 січня 2014 року до 1 вересня 2016 року

Повідомляється, що підрядники безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт, внесли в акти виконаних робіт неправдиві відомості про використані матеріали та будівельні машини, а також неправильно застосували норми і розцінки на виконання таких робіт.

Зокрема, один із виконавців ремонтних робіт ТОВ «Тілльман Інжинірінг» перешкоджав фахівцям Держаудитслужби, через що неможливо було провести зустрічну звірку, аби документально підтвердити вартість виконаних робіт з капітального ремонту Південного мосту через Дніпро на суму понад 46 млн грн».

Також під час ревізії виявлено порушення законодавства у сфері закупівель за державні кошти.

«Про результати ревізії повідомлено Київську міську державну адміністрацію, а матеріали контрольного заходу надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України», – підсумували у Держаудитслужбі.