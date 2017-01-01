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    У Києві підрядники на 11 млн завищили вартість ремонту доріг

    • Сьогодні, 02:47
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    Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності «Київавтодору» за період з 1 січня 2014 року до 1 вересня 2016 року

    Державна аудиторська служба виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг Києва на суму близько 11 мільйонів гривень.

    Відповідні дані оприлюднила прес-служба Держаудитслужби за результатами проведеної планової ревізії фінансово-господарської діяльності «Київавтодору» за період з 1 січня 2014 року до 1 вересня 2016 року

    Повідомляється, що підрядники безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт, внесли в акти виконаних робіт неправдиві відомості про використані матеріали та будівельні машини, а також неправильно застосували норми і розцінки на виконання таких робіт.

    Зокрема, один із виконавців ремонтних робіт ТОВ «Тілльман Інжинірінг» перешкоджав фахівцям Держаудитслужби, через що неможливо було провести зустрічну звірку, аби документально підтвердити вартість виконаних робіт з капітального ремонту Південного мосту через Дніпро на суму понад 46 млн грн».

    Також під час ревізії виявлено порушення законодавства у сфері закупівель за державні кошти.

    «Про результати ревізії повідомлено Київську міську державну адміністрацію, а матеріали контрольного заходу надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України», – підсумували у Держаудитслужбі.

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