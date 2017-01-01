У Києві сотні людей вийшли на Мегамарш вишиванок

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Фото: Микола Типусяк / Facebook Мегамарш вишиванок у Києві

Розпочався марш біля Золотих воріт, завершиться - на Трухановому острові

На 19-й Мегамарш вишиванок сьогодні в Києві біля Золотих воріт зібралися понад 400 людей у вишиванках. Про це повідомляє «Укрінформ». За словами організаторів, Марш традиційно приурочений до Дня Києва.

Розпочався марш біля Золотих воріт, де після недовготривалих урочистостей сформувалася колона людей, одягнених у вишиванки. Після цього колона рушила маршрутом по вулиці Прорізній до Хрещатика, потім Європейської площі, далі - до Володимирського узвозу. Завершиться хода на Трухановому острові, де планується виступ відомих гуртів та виконавців, зокрема «Вій», «Рутенія», «Мрія життя», «Колір ночі» тощо.

Окрім того, за планами організаторів, перед глядачами виступлять відомі поети та письменники.

Серед розважальних заходів також заплановані танцювальні майстер-класи, історичні та патріотичні доповіді, ярмарки ремісників, майстер-класи з плетіння дідухів, виготовлення виробів зі шкіри та майстер-клас з ковальства.

Цьогорічний марш проходить під гаслом «Створимо українську культуру разом!».

Завершаться урочистості Мегамаршу на Трухановому острові о 21.00 яскравим вогняним шоу.

Мегамарш у вишиванках - вишиванкова хода, яка щорічно з 2008 року проходить у центрі Києва два рази на рік - навесні і восени. З часом до вишиванкової ходи приєдналися й іншій міста України, а також інші країни світу. Цьогоріч Мегамарш уже відбувся у Ніжині, Татарбунарах, Черняхові Житомирської області, Японії, Чехії, а також 20 травня пройшов в Одесі, 21 травня в Черкасах, в Неаполі (Італія), 27 травня в Чернігові, 28 травня пройде в Миколаєві.