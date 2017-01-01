  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко привітав українців з Днем вишиванки

    • Сьогодні, 09:30
    • Розсилка

    Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції

    В Україні сьогодні відзначають День вишиванки. Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня.

    Президент України Петро Порошенко привітав українців зі святом.

    Читайте також

    «Нехай наш національний одяг надихає нас на нові перемоги!», - йдеться у вітання глави держави, розміщеному в Facebook. «Вітаю всіх з Днем вишиванки!», - написав Порошенко.

    Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.

    Ідея відзначати День вишиванки виникла у 2006 році. Тоді кілька студентів й викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб. А вже через кілька років це свято набуло міжнародних масштабів.
    Читайте також
    Петро Порошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ