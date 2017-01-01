Порошенко привітав українців з Днем вишиванки

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Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції

В Україні сьогодні відзначають День вишиванки. Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня.

Президент України Петро Порошенко привітав українців зі святом.

«Нехай наш національний одяг надихає нас на нові перемоги!», - йдеться у вітання глави держави, розміщеному в Facebook. «Вітаю всіх з Днем вишиванки!», - написав Порошенко.

Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.

Ідея відзначати День вишиванки виникла у 2006 році. Тоді кілька студентів й викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб. А вже через кілька років це свято набуло міжнародних масштабів.