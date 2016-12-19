У Києві відбулось засідання суду за позовом Наташі Корольової проти СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше Наташа Корольова звинуватила СБУ у смерті своєї 94-річної бабусі

Сьогодні в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання за позовом Наталії Поривай (відомої під псевдонімом Наташа Корольова) до Служби безпеки України щодо 5-річної заборони їй в'їжджати на територію України.

Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Суд задовольнив клопотання представника позивача щодо витребування доказів.

Зокрема, він просив СБУ надати копію довідки у якій зазначено обставини, що були підставою для ухвалення рішення про заборону Наталії Поривай в'їжджати на територію України.

Окружний адміністративний суд міста Києва оголосив перерву у судовому засіданні й надав час стороні ознайомитись із матеріалами справи та подати письмові пояснення.

Наступне судове засідання відбудеться 20 квітня.

Раніше повідомлялося, що Наташа Корольова звинуватила СБУ у смерті своєї 94-річної бабусі. Корольова вважає, що її бабуся померла через заборону СБУ на в’їзд артистки на територію України.

Нагадаємо, 12 жовтня 2016 року громадянці Російської Федерації Наталії Поривай, відомій як Наташа Корольова, було заборонено в’їзд до України на 5 років. У середині грудня співачка подала позов до суду із проханням скасувати рішення Служби безпеки України про заборону їй в'їжджати на територію України.