У Києві відновили видачу закордонних паспортів

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DT.ua Європарламент 6 квітня схвалив безвиз з Україною.

Три відділення приймають громадян

У Києві розпочали роботу три сервісу оформлення і видачі закордонних паспортів. Про це «Главкому» повідомив прес-секретар ДП «Документ» Володимир Поліщук.

За його словами, у столиці працють три відділення. Це сервіси по вулицях Бажана, Шевченка і Лесі Українки.

«Вони почали роботу ще на вихідних і люди оформляли закордонного паспорта. Найближими днями будуть підключатися інші міста України», - розповів Поліщук.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що ДП веде перемовини з оператором, який зможе надавати захищений зв’язок.

«У Києві ми вже домовилася з новим оператором. Наразі тривають переговори щодо інших міст України. На черзі Харків», - сказав Поліщук.

Раніше «Главком» повідомляв, що 6 квітня, державне підприємство «Документ» поінформувало про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів «Паспортний сервіс», де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів ЗМІ, що у МВС сподіваються, що колеги з СБУ швидко вирішать питання з провайдером.