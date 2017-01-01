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    У Києві відновили видачу закордонних паспортів

    • Сьогодні, 09:21
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    Європарламент 6 квітня схвалив безвиз з Україною.
    DT.ua
    Європарламент 6 квітня схвалив безвиз з Україною.

    Три відділення приймають громадян

    У Києві розпочали роботу три сервісу оформлення і видачі закордонних паспортів. Про це «Главкому»  повідомив прес-секретар ДП «Документ» Володимир Поліщук.

    За його словами, у столиці працють три відділення. Це сервіси по вулицях Бажана, Шевченка і Лесі Українки.

    «Вони почали роботу ще на вихідних і люди оформляли закордонного паспорта. Найближими  днями будуть підключатися інші  міста України», - розповів  Поліщук.

    Нагадаємо, раніше  «Главком» повідомляв, що ДП веде перемовини з оператором, який зможе надавати захищений зв’язок.

    «У Києві ми вже домовилася з новим оператором. Наразі тривають переговори щодо інших міст України. На черзі Харків», - сказав Поліщук.

    Раніше «Главком» повідомляв, що 6 квітня, державне підприємство «Документ» поінформувало про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів «Паспортний сервіс», де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток, внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України

    Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів ЗМІ, що у МВС сподіваються, що колеги з СБУ швидко вирішать питання з провайдером.

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