У Києві відпустили затриманих напередодні кураторів групи «Синій кит»

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Адміністраторами «груп смерті» були студенти-медики

Затриманих адміністраторів так званих «груп смерті» відпустили на волю, повідомляє Цензор з посиланням на джерела в Нацполіціі.



«Були затримані двоє студентів четвертого курсу, які навчаються в Києві в медуніверситеті. Ці юнаки пояснили, що діяли з цікавості і намагалися зрозуміти, як працює свідомість людини, і чи вдасться маніпулювати підлітками, які потрапили в скрутне становище. Вони давали завдання і діти їх виконували. Студенти вчаться не на лікувальних факультетах, вони не мають відношення до спеціальності «психіатрія», - повідомило джерело.



У місцях проживання «кураторів» проводилися обшуки і допити. Також відомо, що вони досі не довели до самогубства жодну жертву.



«У нас немає потерпілої сторони, відповідно, ми не можемо їм ставити жодну статтю кримінального кодексу. Довелося відпустити їх на волю», - повідомив правоохоронець.



На даний момент в розробці знаходяться десятки кураторів.

Як повідомлялося раніше, поліція затримала двох адміністраторів небезпечних груп в соцмережах.

Нещодавно у Львові поліція перевірила три випадки причетності підлітків до «Синього кита». Також варто відмітити, що двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», яка є повною протилежністю смертельно небезпечній грі «Синій кит».

У грі треба виконати 50 завдань. Серед них – прибирання будинку чи фото щоденника із позитивною оцінкою.