У Києві затримали екс-голову банка «Михайлівський» Дорошенка

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Ігор Дорошенко

Наразі Ігор Дорошенко перебуває на судовому засіданні щодо зміни йому запобіжного заходу

Правоохоронці затримали колишнього голову банка «Михайлівський» Ігоря Дорошенко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Дорошенка доставлено до суду для участі у судовому засіданні щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою», - зазначила Максимець.

Нагадаємо, за клопотанням прокуратури міста Києва суд надав дозвіл на затримання екс-голови банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

У п'ятницю, 27 січня, Ігор Дорошенко не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри (окрім розкрадання майна йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства).

Перевіркою інформації про хворобу Дорошенка, що була надана його адвокатом, отримані документальні підтвердження про відсутність підстав для його госпіталізації.

Раніше повідомлялось, що колишній голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко зник з-під домашнього нічного арешту. Його дружина запевняла, що її чоловік потрапив до лікарні.