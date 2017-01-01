Дружина екс-глави банку «Михайлівський» повідомила, що її чоловік потрапив до лікарні

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За словами дружини Дорошенка, всі покладені на нього і адвокатів обов’язки виконуються в повному обсязі відповідно до законодавства

Дружина екс-голови правління банку «Михайлівський» Ельміра Дорошенко спростувала інформацію в ЗМІ про те, що її чоловік утік з-під домашнього арешту і ховається від слідства, написала вона у Facebook, повідомляє УНН.

За її словами, Дорошенка вже кілька днів як госпіталізовано через погіршення стану здоров’я.

«У зв’язку з недостовірною інформацією, яка з’явилася в інтернет-пресі, заявляю: у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я мій чоловік, Дорошенко І.В., днями був госпіталізований і перебуває в одному з медичних закладів м. Києва.

Всі покладені на нього і адвокатів обов’язки виконуються в повному обсязі відповідно до законодавства», – повідомила Дорошенко.

Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання щодо утримання Дорошенка під вартою на час слідства. Суд визнав клопотання безпідставним з огляду на позитивну характеристику Дорошенка і виконання всіх зобов’язань перед слідством.

Однак зараз прокуратура знову намагається взяти Дорошенка під варту вже за новим епізодом, який розслідується за фактом доведення банку «Михайлівський» до банкрутства.

Як повідомляв напередодні «Главком», суд надав дозвіл на затримання екс-голови банку «Михайлівський» Дорошенка.

Раніше повідомлялось, що Ігор Дорошенко зник з-під домашнього нічного арешту.

Нагадаємо, 15 листопада Верховна Рада ухвалила закон, за яким Фонд гарантування виплатить компенсації в т.ч. вкладникам фінустанов, які залучали вклади населення через «Михайлівський» (ідеться приблизно про 1,5 млрд грн – на додаток до 1,23 млрд грн, які має бути виплачено для «прямих» вкладників «Михайлівського»).

4 грудня суд відпустив екс-голову банку «Михайлівський» під домашній арешт.

Читайте більше в статті «Главкома»: «Закон для вкладників «Михайлівського». Хто заплатить за популізм президента і депутатів»

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