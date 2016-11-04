Екс-голова банку «Михайлівський» втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ

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Ігор Дорошенко перестав приходити до слідчого, зазначає джерело

Колишній голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко зник з-під домашнього нічного арешту.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на власні джерела.

27 січня слідчий звернувся до Дніпровського районного суду Києва з вимогою змінити запобіжний захід екс-главі банку «Михайлівського» Ігорю Дорошенку, який перестав приходити до слідчого, і оголосити його в розшук.

Суддя вже задовольнив це прохання. Адвокат Ростислав Кравець, який представляв інтереси Дорошенка в суді, заявив, що у нього закінчився контракт з клієнтом, і відмовився прокоментувати інформацію про зникнення.

Раніше співробітники СБУ казали, що мають відомості про намір Дорошенка з сім'єю поїхати в Канаду, де його дружина підбирає садок для дітей.

Нагадаємо, 15 листопада Верховна Рада ухвалила закон, за яким Фонд гарантування виплатить компенсації в т.ч. вкладникам фінустанов, які залучали вклади населення через «Михайлівський» (ідеться приблизно про 1,5 млрд грн – на додаток до 1,23 млрд грн, які має бути виплачено для «прямих» вкладників «Михайлівського»).

4 грудня суд відпустив екс-голову банку «Михайлівський» під домашній арешт.

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